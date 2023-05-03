Сигналы ИИ похожи на то, как мозг человека слушает и учится

Исследование включало в себя использование электродов на голове участников для измерения мозговых волн, когда они слушали один слог «бах», которые затем сравнивались с сигналами, производимыми системой искусственного интеллекта, обученной изучать английский язык.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что формы этих двух сигналов были удивительно похожи, что говорит о том, что и человеческий мозг, и системы искусственного интеллекта кодируют и обрабатывают вещи похожим образом.

Гаспер Бегус, ведущий автор исследования, сказал, что сравнение было необработанным и не содержало никаких изменений в данных.