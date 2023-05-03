Наука и технологии
19:25, 03 мая 2023
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Сигналы ИИ похожи на то, как мозг человека слушает и учится

Данные не были изменены

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что системы искусственного интеллекта (ИИ) обрабатывают сигналы таким образом, что они очень похожи на интерпретацию речи человеческим мозгом.

Сигналы ИИ похожи на то, как мозг человека слушает и учится
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1

Исследование включало в себя использование электродов на голове участников для измерения мозговых волн, когда они слушали один слог «бах», которые затем сравнивались с сигналами, производимыми системой искусственного интеллекта, обученной изучать английский язык.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что формы этих двух сигналов были удивительно похожи, что говорит о том, что и человеческий мозг, и системы искусственного интеллекта кодируют и обрабатывают вещи похожим образом.

Гаспер Бегус, ведущий автор исследования, сказал, что сравнение было необработанным и не содержало никаких изменений в данных.

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