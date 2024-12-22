Сигналы «Вояджера-1» из межзвездного пространства нашли астрономы-любители

Когда «Вояджер-1» столкнулся с проблемой связи и переключился на более низкую частоту, его сигнал и попал в зону действия Dwingeloo. Используя точные орбитальные прогнозы с учетом доплеровского смещения, астрономы определили слабый сигнал космического аппарата. Позже NASA восстановило передатчик «Вояджера-1» в Х-диапазоне и возобновило его работу в обычном режиме.

Космический аппарат исследует пространство за пределами гелиосферы — зоны влияния Солнца — с 2012 года. Для работы приборов, таких как магнитометр и детекторы космических лучей, он полагается на оставшуюся ядерную энергию. Однако по мере того, как его энергия постепенно иссякает, команда миссии отключает системы, чтобы продлить его жизнь.