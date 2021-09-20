Силикон из искусственной груди оказался способен утекать в организм

О научной работе медиков под руководством Генри Дейкмана из Университета прикладных наук пишет ТАСС. 400 женщин-участниц исследования делали себе операцию не в первый раз. Это позволило учёным изучить фрагменты, удалённые из организма женщин во время операций. Анализ показал, что молекулы силикона просочились в ткани тела практически у всех пациенток (98%). Это не зависело от того, какие имплантаты они использовали. У 86% пациентов силикон проник даже в лимфатические узлы, жировую ткань и другие части организма.

Учёные рассказали, что эти утечки стали причиной воспалений разной степени тяжести у 92% пациенток. Исследователи считают, что эту проблему надо продолжать изучать и пока отказаться от операций по увеличению груди.