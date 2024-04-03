Сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване вынудило эвакуировать заводы TSMC

Хотя представитель TSMC заверил, что «системы функционируют нормально», компания эвакуировала некоторые производственные линии, чтобы обеспечить безопасность работников. Полный масштаб воздействия на производство остается неясным, пока TSMC оценивает ситуацию.

Землетрясение вызвало значительные разрушения по всему Тайваню, в результате чего обрушились здания и были ранены люди. Соседние страны, включая Японию и Филиппины, выпустили предупреждения о цунами, которые позже были отменены. Расписание авиарейсов в Японии также было нарушено из-за землетрясения.

Роль TSMC как доминирующего игрока на мировом рынке чипов означает, что любые сбои в ее работе могут оказать значительное влияние на технологические отрасли по всему миру.