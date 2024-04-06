Сильнейшее землетрясение в Нью-Йорке напомнило о старой инфраструктуре города

Эпицентр землетрясения находился в районе города Уайтхаус Стейшн, штат Нью-Джерси, но толчки ощущались по всему Северо-Востоку. Несмотря на заверения официальных лиц, это событие высветило потенциальные риски, связанные с устаревшей инфраструктурой в случае более сильного землетрясения.

Хотя первые проверки, проведенные городскими властями и властями штатов, не выявили серьезных повреждений, повышенная осведомленность о произошедшем на прошлой неделе обрушении моста в Пенсильвании заставляет многих быть начеку. После землетрясения были проведены проверки систем метро и мостов, при этом власти подчеркнули, что мосты спроектированы таким образом, чтобы выдержать более сильную сейсмическую активность. Землетрясение в Нью-Йорке, хотя и незначительное, подчеркивает постоянную необходимость модернизации инфраструктуры, пишет издание. Возможно, толчки уже утихли, но разговор об устойчивости инфраструктуры только начался.

Эксперты утверждают, что Нью-Йорк, несмотря на введение сейсмических строительных норм в 1990-х годах, должен быть готов к возможности умеренных землетрясений. Хотя большинство зданий рассчитаны на ветровую нагрузку, эксперты считают, что ветроустойчивые конструкции должны быть устойчивы и к землетрясениям.