Сильнейшие пожары в США оказались способны влиять на арктические льды

Оказавшись там, она может повлиять на сохранность морского льда в тот или иной период времени. Это, в свою очередь, может привести к пульсации климатических моделей на остальной части земного шара, усиливая петлю обратной связи между двумя системами таким образом, который ранее не наблюдался.

"Иногда Арктика может рассматриваться как регион, о котором мы не должны заботиться, потому что он находится так далеко от места нашего проживания... Но тот факт, что здесь происходит обратный процесс: то, что происходит с лесными пожарами, может повлиять на морской лед, а уменьшение морского льда может привести к еще большим лесным пожарам, связывает нас с Арктикой немного больше", - говорит Патрисия ДеРепентиньи, ведущий автор статьи.