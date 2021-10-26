Силы армий России и США сравнили на конец 2021 года

Российская армия отличается тем, что имеет большое количество бронетехники, отмечает «ИноСМИ» со ссылкой на Binkov's Battlegrounds. Это и танки, и артиллерия, и объекты противовоздушной обороны, и др. Но есть в этом и минус: военная авиация развита у РФ гораздо хуже, чем у США, где на ней сделан основной акцент.

Показатели на изображениях хоть и могут быть не совсем точными, но в целом демонстрируют нынешнее положение армий. Это количество объектов наземных, военно-морских и военно-воздушных сил.

Так, в России важную роль играют танки. В США же их используют лишь бронетанковые бригады сухопутных войск. Самыми многочисленными военными подразделениями в РФ можно назвать мотострелковые, где танки тоже применяются. Самый близкий аналог в американской армии - это механизированные бригады «Страйкер», однако у российской стороны нет бронированных машин обеспечения.

Вместе с тем практически все танки, имеющиеся на вооружении России, произведены во времена СССР. Правда, то же самое можно сказать и про танки «Абрамс» США: они тоже созданы были до 1991 года.

Лучшей российской моделью танка, как отметил ведущий, считается Т-90М. Будущее же танковых войск в стране зависит от Т-14. В конце этого года будут приняты на вооружение первые образцы Т-14, в 2022 году пройдут их испытания, а только в 2023 году начнётся их массовое производство. В то же время если производить их будут по 5 200 штук ежегодно, то к 2032 году у РФ будут по большей части относительно современные танковые войска. Ещё больше лет нужно будет потратить на усовершенствование существующих боевых машин пехоты. Техника нового поколения сможет заменить нынешнюю хотя бы наполовину лишь к началу 2030-х годов.

В плане артиллерии Россия делает акцент на самоходные платформы, а это значит, что такое оборудование может быть бронированным. В Америке же предпочитают использовать буксируемые орудия для возможности их авиатранспортировки.