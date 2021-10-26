Силы армий России и США сравнили на конец 2021 года

Силы армий России и США сравнили на конец 2021 годаВ некоторых моментах Америка превосходит РФ
Российская армия отличается тем, что имеет большое количество бронетехники, отмечает «ИноСМИ» со ссылкой на Binkov's Battlegrounds. Это и танки, и артиллерия, и объекты противовоздушной обороны, и др. Но есть в этом и минус: военная авиация развита у РФ гораздо хуже, чем у США, где на ней сделан основной акцент.
Показатели на изображениях хоть и могут быть не совсем точными, но в целом демонстрируют нынешнее положение армий. Это количество объектов наземных, военно-морских и военно-воздушных сил.
Так, в России важную роль играют танки. В США же их используют лишь бронетанковые бригады сухопутных войск. Самыми многочисленными военными подразделениями в РФ можно назвать мотострелковые, где танки тоже применяются. Самый близкий аналог в американской армии - это механизированные бригады «Страйкер», однако у российской стороны нет бронированных машин обеспечения.
Вместе с тем практически все танки, имеющиеся на вооружении России, произведены во времена СССР. Правда, то же самое можно сказать и про танки «Абрамс» США: они тоже созданы были до 1991 года.
Лучшей российской моделью танка, как отметил ведущий, считается Т-90М. Будущее же танковых войск в стране зависит от Т-14. В конце этого года будут приняты на вооружение первые образцы Т-14, в 2022 году пройдут их испытания, а только в 2023 году начнётся их массовое производство. В то же время если производить их будут по 5 200 штук ежегодно, то к 2032 году у РФ будут по большей части относительно современные танковые войска. Ещё больше лет нужно будет потратить на усовершенствование существующих боевых машин пехоты. Техника нового поколения сможет заменить нынешнюю хотя бы наполовину лишь к началу 2030-х годов.
В плане артиллерии Россия делает акцент на самоходные платформы, а это значит, что такое оборудование может быть бронированным. В Америке же предпочитают использовать буксируемые орудия для возможности их авиатранспортировки.
Самым совершенным артиллерийским комплексом считается «Коалиция». В будущем он сможет заменить актуальные на данный момент МСТА-С. В результате уменьшится численность личного состава, станет больше орудий, будет обеспечиваться повышенная скорострельность, больший радиус поражения. Кроме этого, вместо самоходной гаубицы малого калибра «Гвоздика» будет использоваться 152-миллиметровая «Мальва».
За счёт революции в спутниковой навигации, что позволяет наносить более точные авиационные удары, российская армия тоже способна оказаться впереди США. Это произойдёт в том случае, если в реактивных пусковых установках и гаубицах станут применять боеприпасы с системой наведения. Но сейчас подобные боеприпасы используются в артиллерии страны редко.
Средства ПВО защищают российскую армию надёжно лишь на территории самой страны. А если говорить о наземных ракетных комплексах, то их у России много, в отличие от США, у которых есть лишь Patriot.
В плане войсковых ПВО РФ однозначно лидирует. Если в США механизированные части, оснащённые ЗРК «Эвенджер», - это лишь составляющие более крупных бригад, то у России практически каждая из таких бригад имеет собственный зенитный дивизион или полк с техническими системами ЗКР.
Соответственно, по числу тактических зенитных самоходных установок, маневренных подразделений, военных машин российская артиллерия имеет значительное преимущество над американской. При этом у Америки хотя и меньше установок, но они обладают большим калибром и дальностью; также в Штатах есть тяжёлые противотанковые комплексы.
Ещё одно преимущество российской армии заключается в наличии бригады баллистических и крылатых ракет (13 ракетных бригад с ОТРК «Искандер»). У США ничего такого нет.
Что касается пехоты, то необходимо сразу сказать о переходе российских военных с АК-47 на более современную и усовершенствованную версию - АК-12. Число линейных батальонов у России гораздо больше, чем у США. Хотя отдельные части в российских регионах могут испытывать дефицит кадров и способны действовать в полную силу только с военными запаса.
В плане численности личного состава войск Россия примерно на одном уровне с Америкой. Но в организации армий между ними есть отличия. У США - интегрированные части командования, тылового обеспечения и поддержки, а у России все они устроены так, что подчиняются различным командирам. Также в РФ военная авиация находится под командованием военно-воздушных войск, в то время как в Штатах - под командованием армии. В целом общее количество личного состава российских наземных сил - примерно 470 000 человек, или 52 процента от всех войск.