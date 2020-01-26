Силы НАТО отрепетируют условную войну 2028 года

Большая часть учений пройдёт в Польше, Грузии и странах Балтии. Как отмечают «Известия», более 36 тысяч военнослужащих США и Европы будут отрабатывать у границ России ведение «войны будущего». Использоваться будет новейшая боевая техника. Кроме того, военные смогут применять экспериментальные стратегии. Сообщается, что сосредоточение сил будет идти с февраля по апрель. Сами учения продлятся до июля.

Журналисты пишут, что условный конфликт будет разворачиваться в 2028 году. Условный противник якобы будет близок по силам НАТО. Чтобы воссоздать войну будущего, к традиционному противостоянию на суше, море и в воздухе добавятся битвы в космосе и киберпространстве.