Силы НАТО «поймали» в ИК-прицел российский самолёт над Балтикой

Издание The Aviationist пишет, что российский Ту-134УБЛ является уникальным аппаратом. Снимок его сделан в инфракрасном диапазоне, скорее всего, прицелом Sniper Advanced Targeting Pod.

Журналисты также сообщили, что российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями над Балтийским морем в феврале. Сейчас Ту-134УБЛ используется также для транспортировки военных грузов.