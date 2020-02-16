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Силы НАТО «поймали» в ИК-прицел российский самолёт над Балтикой
Это была «Чёрная жемчужина»
Силы НАТО «поймали» в ИК-прицел истребителя четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon российский самолёт Ту-134УБЛ «Чёрная Жемчужина» над Балтикой.
Ту-134УБЛ — это учебно-тренировочный самолёт Воздушно-космических сил (ВКС) России. Воздушный компонент Бельгии опубликовал снимок Ту-134УБЛ в официальном Twitter-аккаунте. В твите представители Вооружённых сил страны отметили, что самолёт используется для подготовки пилотов и штурманов стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3.
Belgian Air Force
Издание The Aviationist пишет, что российский Ту-134УБЛ является уникальным аппаратом. Снимок его сделан в инфракрасном диапазоне, скорее всего, прицелом Sniper Advanced Targeting Pod.
Журналисты также сообщили, что российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями над Балтийским морем в феврале. Сейчас Ту-134УБЛ используется также для транспортировки военных грузов.