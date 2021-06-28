Симптомы коронавируса проявились через полгода после заражения

Исследователи изучали состояние норвежцев, которые перенесли COVID-19 с 28 февраля по 4 апреля 2020 года. Авторы работы проанализировали демографические и клинические данные и образцы крови пациентов.

У большинства пациентов во время острой фазы заболевания чаще всего наблюдались утомляемость (90%), кашель (71%), головная боль (64%), боль в мышцах (58%) и одышка (55%).

У 30% пациентов от 16 лет и старше, которые перенесли болезнь дома, даже через полгода были утомляемость, повышенная потребность в отдыхе, проблемы с памятью и концентраций.

«Проблемы с памятью и концентрацией внимания особенно беспокоят в школе или университете, поэтому мы подчёркиваем важность вакцинации для предотвращения долгосрочных последствий COVID-19», — отметили авторы исследования.