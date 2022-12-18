Сине-зелёные водоросли вместо говядины: учёные назвали новый способ улучшить здоровье

14:05, 18 декабря 2022
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Сине-зелёные водоросли вместо говядины: учёные назвали новый способ улучшить здоровьеИ помочь Земле
Новое исследование, проведённое в Израиле, предполагает, что включеие сине-зелёных водорослей в ежедневный рацион может улучшить ваше здоровье и замедлить изменение климата.
Фото: Unsplash
Исследователи в частности изучали спирулину. Отмечается, что по сравнению с говядиной этот продукт полезнее для здоровья. Кроме того, он оставляет меньший экологический след на планете, чем мясо.
Авторы исследования предлагают спирулину в качестве подходящего заменителя мяса. Они подсчитали, что так можно сэкономить 1400 литров воды, 340 квадратных метров плодородной земли и предотвратить попадание почти 100 килограммов парниковых газов в атмосферу.