Сине-зелёные водоросли вместо говядины: учёные назвали новый способ улучшить здоровье

Исследователи в частности изучали спирулину. Отмечается, что по сравнению с говядиной этот продукт полезнее для здоровья. Кроме того, он оставляет меньший экологический след на планете, чем мясо.

Авторы исследования предлагают спирулину в качестве подходящего заменителя мяса. Они подсчитали, что так можно сэкономить 1400 литров воды, 340 квадратных метров плодородной земли и предотвратить попадание почти 100 килограммов парниковых газов в атмосферу.