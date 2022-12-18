Наука и технологии
14:05, 18 декабря 2022
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Сине-зелёные водоросли вместо говядины: учёные назвали новый способ улучшить здоровье

И помочь Земле

Новое исследование, проведённое в Израиле, предполагает, что включеие сине-зелёных водорослей в ежедневный рацион может улучшить ваше здоровье и замедлить изменение климата.

Сине-зелёные водоросли вместо говядины: учёные назвали новый способ улучшить здоровье

Фото: Unsplash

Исследователи в частности изучали спирулину. Отмечается, что по сравнению с говядиной этот продукт полезнее для здоровья. Кроме того, он оставляет меньший экологический след на планете, чем мясо.

Авторы исследования предлагают спирулину в качестве подходящего заменителя мяса. Они подсчитали, что так можно сэкономить 1400 литров воды, 340 квадратных метров плодородной земли и предотвратить попадание почти 100 килограммов парниковых газов в атмосферу.

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