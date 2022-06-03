Синее и жёлтое: как выглядит мир глазами собаки

Кроме того, у собак мир выглядит более размытым, а также у них ниже способность воспринимать яркость. Ещё у животных хуже бинокулярное зрение, что снижает их восприятие глубины или способность определять расстояние между объектами. Но при этом считающиеся одними из умнейших животные по-прежнему отлично справляются со всеми своими «делами», несмотря на зрение. Это потому, что они в значительной степени полагаются на другие чувства, такие как обоняние, которое в 10 000–100 000 раз острее нашего.