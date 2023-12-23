Сингапур введет ограничения для облачных гигантов: Amazon и Google под пристальным вниманием

Этот шаг, вызванный опасениями по поводу уязвимости критической информационной инфраструктуры (CII), нацелен на основополагающие услуги цифровой инфраструктуры и теперь охватывает облачные вычисления и центры обработки данных.

Шаг регуляторов, по-видимому, ставший ответом на инциденты, подобные сбою в работе дата-центра Equinix, направлен на обеспечение непрерывного предоставления услуг и защиту от киберугроз. Согласно предлагаемым изменениям, AWS, Google, Equinix и другие компании сектора должны оперативно сообщать о кибератаках, подвергаться надзору со стороны комиссаров CSA и соблюдать строгие меры кибербезопасности.

Ожидается, что после публичного рассмотрения законопроекта до 15 января 2024 года в ходе консультаций с представителями отрасли будет сформирован окончательный вариант законодательства. Перспектива штрафов и наказаний за несоблюдение требований еще больше подчеркивает решимость правительства защитить свою цифровую инфраструктуру от потенциальных сбоев и киберрисков.