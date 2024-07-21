Наука и технологии
Опубликовано 21 июля 2024, 21:50
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Сингапур выделил 100 млн на развитие квантовых технологий

И искусственного интеллекта в сфере финансов
Сингапур инвестирует в свой финансовый сектор 100 миллионов сингапурских долларов. Валютное управление Сингапура (MAS) выделило эти средства в рамках программы грантов на технологии и инновации в финансовом секторе (FSTI 3.0) для развития квантовых технологий и технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Сингапур выделил 100 млн на развитие квантовых технологий
© Ferra

В рамках FSTI 3.0 MAS вводит трек Quantum для стимулирования инноваций в области квантовых вычислений и безопасности. Это направление включает в себя несколько грантов:

Грант технологических центров, который поддерживает создание функций квантовых вычислений с финансированием до 50%.

Грант технологических инноваций, предлагающий до 50% софинансирования для значимых квантовых проектов.

Грант безопасности, который предоставляет до 30% финансирования для «пионеров», исследующих постквантовую криптографию (PQC) и квантовое распределение ключей (QKD).

Параллельно MAS расширяет поддержку инициатив в области ИИ. Расширенная схема грантов на ИИ и данные направлена на разработку общеотраслевых платформ для решения таких задач, как обнаружение мошенничества и его предотвращение.