Сингапур выделил 100 млн на развитие квантовых технологий

В рамках FSTI 3.0 MAS вводит трек Quantum для стимулирования инноваций в области квантовых вычислений и безопасности. Это направление включает в себя несколько грантов:

Грант технологических центров, который поддерживает создание функций квантовых вычислений с финансированием до 50%.

Грант технологических инноваций, предлагающий до 50% софинансирования для значимых квантовых проектов.

Грант безопасности, который предоставляет до 30% финансирования для «пионеров», исследующих постквантовую криптографию (PQC) и квантовое распределение ключей (QKD).

Параллельно MAS расширяет поддержку инициатив в области ИИ. Расширенная схема грантов на ИИ и данные направлена на разработку общеотраслевых платформ для решения таких задач, как обнаружение мошенничества и его предотвращение.