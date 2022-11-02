Синие киты съедают около 10 млн частиц микропластика в день

Исследование является продолжением полевых исследований, проведенных биологами и океанологами Стэнфорда, которые насчитывают более десяти лет данных о китах и их кормовых привычках. Впервые исследователи объединили эту информацию с данными измерений концентрации микропластика в толще воды у побережья Калифорнии. Новый анализ показал, что киты в основном кормятся на глубине 50-250 м, где в открытом океане к тому же наблюдается самая высокая концентрация микропластика.

Ученые обнаружили, что киты потребляют фрагменты пластика так же, как и обычную добычу. Это означает, что в день киты проглатывают около 10 миллионов крошечных кусочков пластика.

В рамках своего анализа команда также изучила воздействие на горбатых китов, которые питаются в основном сельдью и анчоусами и, как выяснилось, проглатывают примерно 200 000 кусочков микропластика в день. Финские киты, питающиеся крилем и рыбой, заглатывают от 3 до 10 миллионов кусочков микропластика в день. То, что пластик потребляется вместе с добычей, вызывает озабоченность ученых, которые обеспокоены неизвестными последствиями для питания животных.