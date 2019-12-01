Siri поправила ведущего прогноза погоды в прямом эфире

Ведущий рассказывал о грядущем снегопаде в Миннеаполисе и Денвере, городах США. Однако Siri сочла его слова неверными и заявила, что никакого снега там не ожидается. Ведущий же оправдался тем, что голосовой помощник мог просто не понять, о какой конкретно локации идёт речь.

Вообще-то Siri активируется несколькими способами. Владелец часов может зажать колёсико Digital Crown или сказать «Эй, Siri!». Однако в Apple Watch Series 3 и более поздних версиях достаточно просто поднести устройство к лицу и начать говорить что-либо голосовому ассистенту, не называя его предварительно.

Именно поэтому Siri сработала во время прогноза погоды. В один момент ведущий просто высоко поднял руку, так что она оказалась около его лица.