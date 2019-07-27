Siri уличили в сливе информации о половых контактах пользователей

«Было бесчисленное множество записей приватных бесед между докторами и пациентами, коммерческих сделок, сексуальных контактов и даже, похоже, преступлений», — пишет The Guardian со слов источника. Эти записи сопровождались данными о местонахождении пользователя и контактной информацией.

Согласно заявлениям источника, взаимодействия с Siri отправляются специальным сотрудникам, которые прослушивают записи и оценивают их по ряду показателей. Например, был ли вызов помощника случайным или намеренным, помог ли его ответ и т.д. Всё это делается для того, чтобы улучшить работу сервиса. Самое интересное, что Apple нигде не упоминает, что обрабатывают записи «живые» сотрудники.

The Guardian компания сообщила, что анализируется лишь малая часть записей. Кроме того, при анализе записи обезличены, Apple ID к ним не привязана. Проверяются менее 1% ежедневных взаимодействий с голосовым помощником.