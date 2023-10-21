Система «Антифрод» заработала или почему мошенники вам больше не позвонят

Система собирает данные о соединениях, номерах абонентов, временных метках звонков и сообщений, а также о задействованных сетях связи. Операторы связи по всей России активно участвуют в работе системы «Антифрод», что еще и подкрепляется обязательным требованием российского законодательства.

В системе функционируют центральная система управления и различные узлы проверки, причем крупные операторы связи подключаются к центральной системе напрямую. Такое взаимодействие позволяет обмениваться данными, анализировать их и эффективно блокировать мошеннические звонки.

Поскольку в России совершаются миллионы мошеннических звонков, штрафы за их пропуск могут достигать 500 тыс рублей, что подчеркивает необходимость создания надежной системы защиты от мошенничества.

При этом отказ от подключения к «Антифрода» может привести к «санкциям», а в перспективе и к закрытию бизнеса, что подчеркивает значимость системы для борьбы с мошенническими звонками.