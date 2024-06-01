Система борьбы с мошенниками вывела целый колл-центр из строя за месяц работы

«Тинькофф» завершает проверку нового сервиса для противодействия мошенникам. Эксперименты показали, что этот сервис способен за месяц сбить с толку целый колл-центр мошенников, сообщили в компании. В апреле «Тинькофф» объявил о работе над новым проектом, который поможет бороться с телефонными аферистами. Цель проекта — помочь людям лучше подготовиться к звонкам мошенников. Этот сервис позволит пользователям разговаривать с аферистами по телефону, они будут думать, что общаются со своими жертвами, а на самом деле оказываются в ловушке. И сам сервис будет бесплатным.

«Тинькофф» заканчивает последние этапы тестирования и собирается скоро пригласить пользователей присоединиться к проекту. Уже сейчас участники тестирования в среднем разговаривают с мошенниками по 20-25 минут, что в результате может нанести ущерб в размере до 53 миллионов рублей в месяц одному колл-центру мошенников. Представители компании подчёркивают, что это только начало, и в ближайшем будущем проект будет масштабирован.