ГЛОНАСС будет следить за переработками таксистов

Система ГЛОНАСС будет отслеживать автомобиль на протяжении всей поездки. Так станет понятно, сколько часов уже отработал каждый конкретный водитель. Эти данные операторы такси должны будут отправлять в единую систему. Как только система зарегистрирует, что водитель уже выработал норму часов, больше он заказы брать не сможет.

Данный правила внесены в качестве поправки ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси. Этот законопроект был принят в декабре прошлого года. Он предполагает обязательную регистрацию иностранных сервисов для работы в России.