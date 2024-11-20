Наука и технологии
Опубликовано 20 ноября 2024, 17:47
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Система Starship впервые перезапустила в космосе двигатель второй ступени

Испытание прошло успешно
В ходе шестого испытательного полёта сверхтяжёлая транспортная система Starship совершила все запланированные манёвры. Одной из целей полёта был перезапуск одного из двигателей второй ступени Super Heavy.
Система Starship впервые перезапустила в космосе двигатель второй ступени

© SpaceX

В пресс-релизе SpaceX сказано, что ракета-носитель (вторая ступень) Super Heavy успешно поднялась в начале стартового окна (период, в который происходит запуск), успешно были запущены все 33 двигателя Raptor. На номинальной высоте 70 км над Землёй произошло разделение ступеней и горячий старт второй ступени.

После этого Super Heavy совершила повторный вход в атмосферу: на заключительном этапе снижения носитель выполнил запланированный манёвр и посадочное торможение, мягко приводнившись в Мексиканском заливе.

Корабль Starship завершил успешный подъём, и на высоте 133 км были продемонстрированы возможности, необходимые для проведения схода корабля с орбиты перед началом полноценных орбитальных полётов: был перезапущен один из двигателей Raptor. Максимальная высота полёта Starship составила 190 км.

Благодаря прямой трансляции и телеметрии, передаваемым Starlink, корабль успешно прошёл через атмосферу, выполнил переворот, посадку и мягко приводнился в Индийском океане.

Источник:Spacex
Автор:Андрей Кадуков
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