Система Starship впервые перезапустила в космосе двигатель второй ступени

В пресс-релизе SpaceX сказано, что ракета-носитель (вторая ступень) Super Heavy успешно поднялась в начале стартового окна (период, в который происходит запуск), успешно были запущены все 33 двигателя Raptor. На номинальной высоте 70 км над Землёй произошло разделение ступеней и горячий старт второй ступени.

После этого Super Heavy совершила повторный вход в атмосферу: на заключительном этапе снижения носитель выполнил запланированный манёвр и посадочное торможение, мягко приводнившись в Мексиканском заливе.

Корабль Starship завершил успешный подъём, и на высоте 133 км были продемонстрированы возможности, необходимые для проведения схода корабля с орбиты перед началом полноценных орбитальных полётов: был перезапущен один из двигателей Raptor. Максимальная высота полёта Starship составила 190 км.

Благодаря прямой трансляции и телеметрии, передаваемым Starlink, корабль успешно прошёл через атмосферу, выполнил переворот, посадку и мягко приводнился в Индийском океане.