Наука и технологии
Сегодня 11:07
Системные администраторы начали зарабатывать на данных россиян
Доказать их вину сложнее
Специалисты из DeviceLock провели исследование и узнали, что в 2019 году данные россиян стали чаще «утекать» через IT-специалистов. По объёму похищенной информации на этот канал утечек может приходиться 25-30%.
При этом число таких инцидентов достаточно невелико — составляет менее 2%. Исследователи поняли, что данные воровали именно IT-специалисты, в частности системные администраторы, по выгрузке из систем управления доступом, присутствию в слитых таблицах служебных полей, а также наличию полной резервной копии с большим количеством строк.
Что интересно, 98% утечек происходит из-за других специалистов: например, сотрудников бэк-офиса или клиентской поддержки. При этом эксперты отмечают, что доказать вину IT-специалиста, имеющего базовые понятия об информбезопасности, сложнее, чем какого-нибудь менеджера. Кроме того, профессия системного администратора превращается из элитной в массовую, что сопровождается снижением уровня доходов.