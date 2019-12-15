Системные администраторы начали зарабатывать на данных россиян

При этом число таких инцидентов достаточно невелико — составляет менее 2%. Исследователи поняли, что данные воровали именно IT-специалисты, в частности системные администраторы, по выгрузке из систем управления доступом, присутствию в слитых таблицах служебных полей, а также наличию полной резервной копии с большим количеством строк.

Что интересно, 98% утечек происходит из-за других специалистов: например, сотрудников бэк-офиса или клиентской поддержки. При этом эксперты отмечают, что доказать вину IT-специалиста, имеющего базовые понятия об информбезопасности, сложнее, чем какого-нибудь менеджера. Кроме того, профессия системного администратора превращается из элитной в массовую, что сопровождается снижением уровня доходов.