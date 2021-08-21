Систему Apple по борьбе с детским порно оказалось легко превратить в инструмент слежки

Наука и технологии
Сегодня в 18:06
Систему Apple по борьбе с детским порно оказалось легко превратить в инструмент слежкиТак утверждают учёные
Недавно Apple объявила, что работает над технологией для поиска в iCloud фотографий, содержащих сексуальное насилие над детьми. Сразу после этого компанию начали критиковать: посчитали, что такой инструмент создаёт риски для конфиденциальности. Учёные из Принстонского университета заявили, что система Apple действительно может стать инструментом для слежки и цензуры.
Исследователи рассказали, что сами уже несколько лет разрабатывают почти такую же систему. «Мы написали единственную рецензируемую публикацию о том, как построить систему, подобную системе Apple, и пришли к выводу, что технология опасна», — сообщил один из учёных.
Они создали прототип системы и убедились, что её легко переделать в инструмент для слежки и цензуры. По сути, она способна искать любой контент у пользователей в хранилище. И это не гипотетическая угроза.
Многие задаются вопросом, что помешает Китаю потребовать от Apple сканировать устройства жителей страны и искать там продемократические материалы. Если верить учёным, такая техническая возможность есть.