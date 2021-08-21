Систему Apple по борьбе с детским порно оказалось легко превратить в инструмент слежки

Исследователи рассказали, что сами уже несколько лет разрабатывают почти такую же систему. «Мы написали единственную рецензируемую публикацию о том, как построить систему, подобную системе Apple, и пришли к выводу, что технология опасна», — сообщил один из учёных.

Они создали прототип системы и убедились, что её легко переделать в инструмент для слежки и цензуры. По сути, она способна искать любой контент у пользователей в хранилище. И это не гипотетическая угроза.

Многие задаются вопросом, что помешает Китаю потребовать от Apple сканировать устройства жителей страны и искать там продемократические материалы. Если верить учёным, такая техническая возможность есть.