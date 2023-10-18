Наука и технологии
13:55, 18 октября 2023
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Систему электронного голосования в Швейцарии назвали плохой идеей

Все из-за вирусов

Швейцарский компьютерщик Андреас Кустер обнаружил новую уязвимость в системе электронного голосования Швейцарии. Уязвимость позволяет манипулировать голосами без обнаружения и связана с реализованной в системе защитой от манипуляций с голосами даже в том случае, если компьютер избирателя заражен необнаруженным вредоносным ПО.

Систему электронного голосования в Швейцарии назвали плохой идеей

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Защита заключается в использовании специальных кодов возврата, напечатанных на физическом листе бумаги, который избиратель получает по почте. Эти коды не известны компьютеру избирателя, что делает невозможным манипулирование голосованием с помощью вредоносных программ при условии соблюдения правильного протокола.

Однако возникает серьезная проблема, связанная с тем, что протокол, объясняющий эти меры защиты, не приводится на физическом почтовом отправлении, а доступен только в Интернете при посещении сайта электронного голосования. Если компьютер избирателя заражен вредоносным ПО, оно может представить мошеннический сайт с другим протоколом, которым можно манипулировать.

Для демонстрации этой уязвимости Кастер создал пробный вариант, подчеркивающий риск того, что вредоносное ПО может представить избирателям поддельные протоколы, позволяющие манипулировать голосами без их ведома.

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