Систему электронного голосования в Швейцарии назвали плохой идеей

Защита заключается в использовании специальных кодов возврата, напечатанных на физическом листе бумаги, который избиратель получает по почте. Эти коды не известны компьютеру избирателя, что делает невозможным манипулирование голосованием с помощью вредоносных программ при условии соблюдения правильного протокола.

Однако возникает серьезная проблема, связанная с тем, что протокол, объясняющий эти меры защиты, не приводится на физическом почтовом отправлении, а доступен только в Интернете при посещении сайта электронного голосования. Если компьютер избирателя заражен вредоносным ПО, оно может представить мошеннический сайт с другим протоколом, которым можно манипулировать.

Для демонстрации этой уязвимости Кастер создал пробный вариант, подчеркивающий риск того, что вредоносное ПО может представить избирателям поддельные протоколы, позволяющие манипулировать голосами без их ведома.