Систему распознавания лиц использовали, чтобы выгнать адвоката с шоу в США

Похоже, что компания MSG Entertainment начала использовать технологию распознавания лиц, чтобы идентифицировать любого посетителя любого из своих заведений - включая Radio City Music Hall - который связан с любой юридической фирмой, активно участвующей в судебном процессе против MSG Entertainment.

Конлон никогда не занималась юридической практикой в Нью-Йорке и лично не участвовала в судебном процессе против MSG Entertainment. Вместо этого она виновна по ассоциации, как юрист компании Davis, Saperstein and Solomon, которая на протяжении многих лет была втянута в судебный процесс против ресторана, который, по сообщению NBC, "теперь находится под MSG Entertainment".

По словам Конлон, она узнала об этом предполагаемом конфликте интересов, когда охранники подошли к ней в вестибюле Radio City Music Hall, как раз когда она проходила через металлоискатель. Через динамики Конлон услышала предупреждение о женщине в сером шарфе, затем охрана подтвердила, что предупреждение касается ее, сказав ей: "Наше распознавание вас засекло".

Несмотря на то, что Конлон заверила охрану, что она не работает над делами против MSG, ее выпроводили.