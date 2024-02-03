Систему распознавания лиц испытали на знаменитой статуе Микеланджело «Давид»

Нынешние технологии распознавания лиц используют проекторы, а новая система использует лазер и плоскую поверхность, усеянную крошечными столбиками («метаповерхность»). Такая миниатюризация позволяет уменьшить размер и энергопотребление. Это устройство проецирует 45 700 инфракрасных точек для распознавания, потребляя в 5−10 раз меньше энергии, чем традиционные системы.

В ходе испытаний система точно определила 3D-копию «Давида» Микеланджело, сопоставив ее «точечный рисунок» с фотографиями в Интернете.

Исследователи планируют использовать эту технологию в робототехнике, расширенной реальности и других областях, где требуются компактные и маломощные решения для получения изображений.