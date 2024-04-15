Систему защиты Израиля при массивной атаке беспилотниками объяснили

Израильская система «Железный купол», являющаяся основной на протяжении более десяти лет, показала свою эффективность. Эта сеть батарей ПВО использует радар для обнаружения приближающихся угроз и запускает ракеты-перехватчики для уничтожения тех, которые находятся на траектории поражения населенных пунктов. Несмотря на то что «Железный купол» предназначен для ракет, он подходит и для беспилотников. Благодаря меньшей скорости их легче отслеживать и перехватывать по сравнению с высокоскоростными ракетами. Однако их количество остается проблемой.

Иранская атака в значительной степени опиралась на беспилотники Shahed — дешевые, медленные и предназначенные для взрыва при столкновении.

Но израильская оборона выходит за рамки «Железного купола». Системы Arrow могут перехватывать баллистические ракеты, а David’s Sling обеспечивает дополнительную защиту от стай беспилотников. Кроме того, Израиль, как сообщается, блокировал сигналы GPS, чтобы нарушить навигацию беспилотников.

Американские коллеги тоже сыграли свою роль, перехватив более 70 беспилотников и баллистических ракет. Великобритания также оказала поддержку в перехвате беспилотников.

Иран объявил о прекращении атаки, но предупреждает о более жестком ответе на любую будущую агрессию Израиля.