Системы американских истребителей отказали во время операции в Сирии

Речь идёт об истребителях F/A-18E Super Hornet Военно-морских сил (ВМС) США. Специалисты рассказали, что во время одной из операций российский истребитель Су-35 начал выполнять манёвр над зоной, где осуществлялся наземный авиаудар. За российским самолётом наблюдал лётчик истребителя F/A-18E Super Hornet. У последнего были проблемы с инфракрасным датчиком типа FLIR. Этот датчик нужен для захвата целей на земле. В итоге лётчику пришлось переключился на режим контроля воздушного пространства.

Специалисты RAND отметили, что отказ датчиков был не единственной проблемой американских лётчиков.