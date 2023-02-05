Системы искусственного интеллекта до сих пор не научились правильно изображать руки людей. И вот почему

Несмотря на всю работу, которую провели специалисты над генераторами изображений ИИ, они всё ещё не могут точно воссоздать руки людей. В центре внимания эта проблема оказалась после появления коллекции изображений пользователя Twitter, которая была созданна генератором ИИ Midjourney.

С одной стороны, изображения вышли очень реалистичными. С другой же - на них у кого-то три руки, у кого-то семь пальцев и очень длинная ладонь и т.п.

Так почему же такой простой объект, как руки, искусственный интеллект не может изобразить как надо? Как отмечает профессор Питер Бентли, учёный-компьютерщик из Университетского колледжа Лондона, генераторы 2D-изображений не имеют понятия о трёхмерной геометрии чего-либо вроде руки. То есть общее представление они улавливают, но ни одна из подобных моделей не имеет представления о том, что это такое.