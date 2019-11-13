Системы истребителя перенесут на пассажирский самолёт

Оператор технического обслуживания уже получил лайнер для его ремонта и переоборудования. Таким образом самолёт станет летающей лабораторией.

Полученный Boeing 757 был собран 24 года назад и принадлежал туроператору TUI. Его ремонт и конвертация завершатся в конце 2019 — начале 2020 года. Затем самолёт передадут министерству обороны Великобритании.

Испытывать на летающей лаборатории возможно будут также новые системы и перспективное вооружение для истребителей Typhoon и F-35 Lightning II.

Напомним, концепт Tempest был представлен в середине прошлого года. Британия намерена использовать истребитель наравне с указанными выше боевыми машинами. На вооружение его планируют принять в середине 2030-х годов.