Наука и технологии
Сегодня 18:14
Системы истребителя перенесут на пассажирский самолёт
Для испытаний
Создатели перспективного британского истребителя нового поколения Tempest испытают его бортовые системы на пассажирском самолёте Boeing 757.
Оператор технического обслуживания уже получил лайнер для его ремонта и переоборудования. Таким образом самолёт станет летающей лабораторией.
Полученный Boeing 757 был собран 24 года назад и принадлежал туроператору TUI. Его ремонт и конвертация завершатся в конце 2019 — начале 2020 года. Затем самолёт передадут министерству обороны Великобритании.
Испытывать на летающей лаборатории возможно будут также новые системы и перспективное вооружение для истребителей Typhoon и F-35 Lightning II.
Напомним, концепт Tempest был представлен в середине прошлого года. Британия намерена использовать истребитель наравне с указанными выше боевыми машинами. На вооружение его планируют принять в середине 2030-х годов.