Системы подключения смартфонов к автомобилю оказались опасны для водителей

Android Auto и Apple CarPlay — информационно-развлекательные сервисы, которые позволяют пользоваться возможностями смартфонов за рулём. И хоть, по идее, такие решения избавляют автовладельца от необходимости держать телефон в руке, они всё равно оказались опасными.

Как выяснили исследователи IAM RoadSmart, скорость реакции водителя на дорожные ситуации снижается при наличии Apple CarPlay или Android Auto. Конечно, снижение получается небольшое — на 30-35%, но этого может быть достаточно для аварийной ситуации.

Эксперты также сравнили влияние на водителя этих сервисов и других факторов. Например, алкогольного или наркотического опьянения: