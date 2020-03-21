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Системы подключения смартфонов к автомобилю оказались опасны для водителей
Android Auto и Apple CarPlay
Системы подключения смартфонов к автомобилю, а именно Android Auto и Apple CarPlay, оказались опасны для водителей. Они слишком сильно отвлекают его от дороги.
Android Auto и Apple CarPlay — информационно-развлекательные сервисы, которые позволяют пользоваться возможностями смартфонов за рулём. И хоть, по идее, такие решения избавляют автовладельца от необходимости держать телефон в руке, они всё равно оказались опасными.
Как выяснили исследователи IAM RoadSmart, скорость реакции водителя на дорожные ситуации снижается при наличии Apple CarPlay или Android Auto. Конечно, снижение получается небольшое — на 30-35%, но этого может быть достаточно для аварийной ситуации.
Эксперты также сравнили влияние на водителя этих сервисов и других факторов. Например, алкогольного или наркотического опьянения: