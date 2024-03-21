Системы водоснабжения США подверглись кибератаке

Хакеры, связанные с Ираном, использовали пароль администратора по умолчанию, чтобы вывести из строя оборудование на водоочистных сооружениях. Хотя конкретное место не было названо, детали позволяют предположить, что оно может быть связано с атакой на водоканал в Пенсильвании в ноябре 2023 года.

Китайская хакерская группа (Volt Typhoon) проникла в сети нескольких поставщиков критически важной инфраструктуры, включая системы водоснабжения. Эти хакеры потенциально могут нарушить работу в случае будущего кризиса.

Что вызывает беспокойство? Системы водоснабжения часто рассматриваются как легкие мишени. Они являются важнейшей инфраструктурой, но у многих из них нет ресурсов или технических знаний для внедрения надежных мер кибербезопасности.

Белый дом призывает все водные объекты предпринять базовые шаги по обеспечению безопасности, такие как смена паролей по умолчанию и обновление программного обеспечения.