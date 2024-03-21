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Наука и технологии
Опубликовано 21 марта 2024, 01:30
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Системы водоснабжения США подверглись кибератаке

Насколько всё серьёзно
Белый дом бьет тревогу по поводу кибератак на системы водоснабжения и водоотведения США. В письме советника по национальной безопасности Джейка Салливана и администратора Агентства по охране окружающей среды Майкла Ригана губернаторы по всей стране предупреждают, что эти «выводящие из строя кибератаки» представляют серьезную угрозу для чистой питьевой воды и могут нарушить работу важнейших систем.

Хакеры, связанные с Ираном, использовали пароль администратора по умолчанию, чтобы вывести из строя оборудование на водоочистных сооружениях. Хотя конкретное место не было названо, детали позволяют предположить, что оно может быть связано с атакой на водоканал в Пенсильвании в ноябре 2023 года.

Китайская хакерская группа (Volt Typhoon) проникла в сети нескольких поставщиков критически важной инфраструктуры, включая системы водоснабжения. Эти хакеры потенциально могут нарушить работу в случае будущего кризиса.

Что вызывает беспокойство? Системы водоснабжения часто рассматриваются как легкие мишени. Они являются важнейшей инфраструктурой, но у многих из них нет ресурсов или технических знаний для внедрения надежных мер кибербезопасности.

Белый дом призывает все водные объекты предпринять базовые шаги по обеспечению безопасности, такие как смена паролей по умолчанию и обновление программного обеспечения.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#взлом
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#сша
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#вода