Ситилинк объявил скидки на подарки для мужчин к 23 февраля

Магазин обещает, что скидки достигают 50%. В рамках распродажи по сниженной цене предлагают смартфон Xiaomi Redmi Note 9S с 64 ГБ памяти. Его можно купить за 13 990 рублей вместо 15 990. Например, другой смартфон — Samsung Galaxy A51 со 128 ГБ памяти можно приобрести за 22 тысячи рублей вместо 24 990 рублей.

Участвуют в акции и планшеты. В частности, Huawei MatePad T10s с 32 ГБ памяти за 14 990 рублей вместо 16 990.

Чтобы получить скидку, нужно применить к товару из ассортимента промокод «FORHIM». К товарам, отмеченным ярлыком «Уже со скидкой», применять промокод не надо.