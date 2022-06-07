«Ситилинк» предупредил о товарной «яме» к середине лета

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«Ситилинк» предупредил о товарной «яме» к середине летаУже падают объёмы продаж
В «Ситилинке» заявили, что ожидают серьёзную товарную «яму» в ближайшей перспективе. Это значит, что ассортимент магазина существенно сузится.
Об этом сообщил генеральный директор «Ситилинка» Михаил Славинский.
Сейчас для нас основной вопрос в том, что ежедневные продажи вдвое больше, чем объём поступления товаров. Мы ожидаем серьёзную товарную «яму» в ближайшей перспективе. В середине лета почувствуется серьёзное сужение ассортимента. Пока это не ощущается.
Михаил Славинский
Генеральный директор «Ситилинка»
Он также рассказал, что до кризиса магазин продавал в категории электроники около 2 тысяч позиций. Сейчас уже предлагается лишь 1,5 тысячи. В категории бытовой техники объём продаж упал с 8 тысяч до примерно 5 тысяч.
Славинский отметил, что есть трудности с импортозамещением продукции с тайваньскими чипами.