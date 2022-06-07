«Ситилинк» предупредил о товарной «яме» к середине лета

Он также рассказал, что до кризиса магазин продавал в категории электроники около 2 тысяч позиций. Сейчас уже предлагается лишь 1,5 тысячи. В категории бытовой техники объём продаж упал с 8 тысяч до примерно 5 тысяч.

Славинский отметил, что есть трудности с импортозамещением продукции с тайваньскими чипами.