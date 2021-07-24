«Ситилинк» запустил большую распродажу техники и других товаров

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Например, на тысячу рублей дешевле можно купить смартфон Xiaomi Poco X3 на 128 ГБ. На распродаже также представлено много ноутбуков. Lenovo IdeaPad с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 можно купить на 5699 рублей дешевле. Также в распродаже участвует игровой монитор MSI Optix MAG27C диагональю 27 дюймов — стоит 19 990 рублей вместо почти 25 тысяч.

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