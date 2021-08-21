«Ситилинк» запустил скидки на технику и другие товары

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Например, смартфон Xiaomi Poco X3 Pro с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти можно купить за 19 990 рублей вместо 23 990.

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