Sitronics KT создаст для России беспилотные паромы

Опубликовано 17 сентября 2025, 20:401 мин.
Sitronics KT создаст для России беспилотные паромыЕсть несколько проектов
Компания Sitronics KT участвует в нескольких проектах по созданию и проектированию беспилотных паромов, сообщил ТАСС генеральный директор компании Евгений Шишенин.
Напомним, Sitronics KT — российский разработчик морских цифровых технологий, судового и берегового оборудования.
«Есть несколько проектов в активной фазе по проектированию таких судов — паромов с нуля, сразу уже полуавтономных, а не дооснащение уже действующего флота. Как на верфи „Эмпериум“, так и с рядом других российских предприятий», — отметил он.
По словам Шишенина, в ближайшее время компания планирует приступить к проектным работам, а беспилотный паром может быть готов к сдаче в 2027 году. Также он отметил высокий интерес заказчиков к системам автономной навигации и доверие со стороны судоводителей к разработанным решениям.