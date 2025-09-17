Sitronics KT создаст для России беспилотные паромы

Напомним, Sitronics KT — российский разработчик морских цифровых технологий, судового и берегового оборудования.

«Есть несколько проектов в активной фазе по проектированию таких судов — паромов с нуля, сразу уже полуавтономных, а не дооснащение уже действующего флота. Как на верфи „Эмпериум“, так и с рядом других российских предприятий», — отметил он.

По словам Шишенина, в ближайшее время компания планирует приступить к проектным работам, а беспилотный паром может быть готов к сдаче в 2027 году. Также он отметил высокий интерес заказчиков к системам автономной навигации и доверие со стороны судоводителей к разработанным решениям.