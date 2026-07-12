SK Hynix предупредила о рекордном дефиците памяти к 2027 году

Опубликовано 12 июля 2026, 11:461 мин.
SK Hynix предупредила о рекордном дефиците памяти к 2027 годуСпрос на чипы продолжит превышать предложение
Глава SK Hynix Квак, Но Чжон заявил, что мировой рынок памяти может столкнуться с самым серьезным дефицитом поставок в 2027 году. По его оценке, спрос на микросхемы будет превышать производственные возможности компании не только в ближайшие годы, но и после 2030 года.
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Компания рассматривает возможность строительства предприятия по выпуску кремниевых пластин в США, однако окончательное решение пока не принято. Среди возможных площадок также остаются Япония и страны Юго-Восточной Азии. При выборе будут учитывать наличие земли, электроэнергии, воды, квалифицированных кадров и производственных затрат.
SK Hynix уже инвестирует около 4 млрд долларов в завод по упаковке чипов в Индиане и 10 млрд долларов в развитие ИИ-компании в США.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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