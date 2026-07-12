SK Hynix предупредила о рекордном дефиците памяти к 2027 году

Компания рассматривает возможность строительства предприятия по выпуску кремниевых пластин в США, однако окончательное решение пока не принято. Среди возможных площадок также остаются Япония и страны Юго-Восточной Азии. При выборе будут учитывать наличие земли, электроэнергии, воды, квалифицированных кадров и производственных затрат.

SK Hynix уже инвестирует около 4 млрд долларов в завод по упаковке чипов в Индиане и 10 млрд долларов в развитие ИИ-компании в США.