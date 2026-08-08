SK Hynix вложит $38,3 млрд в новые заводы по выпуску чипов

Завод «Y2» в Йонъине станет вторым из четырех предприятий в кластере и будет выпускать DRAM-чипы, критически важные для серверов для искусственного интеллекта (ИИ). Строительство начнется в июле 2027 года, первая чистая комната откроется в июне 2029 года для производства HBM и других DRAM следующего поколения. Первая очередь завода в Йонъине уже строится по графику.

Завод M17 в Чхонджу займется выпуском NAND-память для устройств от ПК до ИИ-серверов. Строительство стартует в феврале 2028 года, первая чистая комната — в декабре 2028 года. SK Hynix также изучает дополнительные меры по повышению доходности акционеров.