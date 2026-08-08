SK Hynix вложит $38,3 млрд в новые заводы по выпуску чипов

Опубликовано 08 августа 2026, 18:131 мин.
SK Hynix вложит $38,3 млрд в новые заводы по выпуску чиповПроизводство развернут в Йонъине и Чхонджу
Совет директоров SK Hynix одобрил инвестиции в размере около 54,3 триллиона вон ($38,3 млрд) до 2031 года. Основная часть средств, 35,2 триллиона вон, пойдет на вторую очередь завода в Йонъине, а 19,1 триллиона — на предприятие M17 в Чхонджу. Это часть ранее анонсированных планов по расширению производственных мощностей.
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Завод «Y2» в Йонъине станет вторым из четырех предприятий в кластере и будет выпускать DRAM-чипы, критически важные для серверов для искусственного интеллекта (ИИ). Строительство начнется в июле 2027 года, первая чистая комната откроется в июне 2029 года для производства HBM и других DRAM следующего поколения. Первая очередь завода в Йонъине уже строится по графику.
Завод M17 в Чхонджу займется выпуском NAND-память для устройств от ПК до ИИ-серверов. Строительство стартует в феврале 2028 года, первая чистая комната — в декабре 2028 года. SK Hynix также изучает дополнительные меры по повышению доходности акционеров.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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