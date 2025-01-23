Наука и технологии
Опубликовано 23 января 2025, 14:04
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SK Hynix воспользовалась ИИ-бумом и превзошла Samsung по прибыли

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SK Hynix впервые превзошла Samsung по квартальной прибыли, чему способствовали высокие продажи передовых чипов памяти, используемых в искусственном интеллекте (ИИ). В последнем квартале 2024 года операционная прибыль SK Hynix выросла до ₩8,1 триллиона (5,6 миллиарда долларов), превысив оценочный показатель Samsung в ₩6,5 триллиона. Продажи SK Hynix подскочили на 75% по сравнению с прошлым годом и составили ₩19,8 триллиона.
SK Hynix воспользовалась ИИ-бумом и превзошла Samsung по прибыли

© SK Hynix

Компания ожидает, что спрос на ее чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM) будет расти по мере роста потребностей в серверах искусственного интеллекта и обработке данных. В четвертом квартале чипы HBM составили 40% от общего дохода SK Hynix от продажи памяти DRAM.

Компания начала поставки своих передовых 12-слойных чипов HBM3E и планирует запустить чипы следующего поколения HBM4 позднее в этом году.

Тем временем Samsung все еще пытается наверстать упущенное на рынке HBM.

Источник:FT
Автор:Максим Многословный
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