SK Hynix воспользовалась ИИ-бумом и превзошла Samsung по прибыли

Опубликовано 23 января 2025, 14:041 мин.
SK Hynix воспользовалась ИИ-бумом и превзошла Samsung по прибылиВпервые
SK Hynix впервые превзошла Samsung по квартальной прибыли, чему способствовали высокие продажи передовых чипов памяти, используемых в искусственном интеллекте (ИИ). В последнем квартале 2024 года операционная прибыль SK Hynix выросла до ₩8,1 триллиона (5,6 миллиарда долларов), превысив оценочный показатель Samsung в ₩6,5 триллиона. Продажи SK Hynix подскочили на 75% по сравнению с прошлым годом и составили ₩19,8 триллиона.
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Компания ожидает, что спрос на ее чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM) будет расти по мере роста потребностей в серверах искусственного интеллекта и обработке данных. В четвертом квартале чипы HBM составили 40% от общего дохода SK Hynix от продажи памяти DRAM.
Компания начала поставки своих передовых 12-слойных чипов HBM3E и планирует запустить чипы следующего поколения HBM4 позднее в этом году.
Тем временем Samsung все еще пытается наверстать упущенное на рынке HBM.