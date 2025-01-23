SK Hynix воспользовалась ИИ-бумом и превзошла Samsung по прибыли

Компания ожидает, что спрос на ее чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM) будет расти по мере роста потребностей в серверах искусственного интеллекта и обработке данных. В четвертом квартале чипы HBM составили 40% от общего дохода SK Hynix от продажи памяти DRAM.

Компания начала поставки своих передовых 12-слойных чипов HBM3E и планирует запустить чипы следующего поколения HBM4 позднее в этом году.

Тем временем Samsung все еще пытается наверстать упущенное на рынке HBM.