SK Hynix возглавил рост акций южнокорейских производителей микросхем

Этот рост произошел на фоне того, что второй по величине в мире производитель микросхем памяти выигрывает от «улучшения рыночных перспектив и серии положительных отчетов аналитиков», пишет MarketWatch. Акции Samsung Electronics, крупнейшего производителя микросхем в стране, также выросли на 2,5%.

Показателям SK Hynix способствовало увеличение доли рынка в секторе DRAM. По данным TrendForce, доля компании на мировом рынке DRAM выросла до 34,5% во втором квартале по сравнению с 31,1% в предыдущем квартале.

В дополнение к положительной динамике рейтинговое агентство Moody’s Ratings недавно повысило кредитный прогноз SK Hynix до «стабильного». По прогнозам, скорректированная прибыль компании вырастет до 39 триллионов вон к 2025 году.