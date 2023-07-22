«Скайнет» на пороге: 9 суперкомпьютеров предложили объединить в одну сеть

Первый суперкомпьютер, CG-1, расположенный в Калифорнии, уже демонстрирует свою мощь, имея производительность 4 ExaFLOPs FP16 и 54 млн ядер. Благодаря ориентации на большие языковые модели и генеративный ИИ отпадает необходимость в сложных языках распределенного программирования, что делает обучение ИИ проще.

В 2024 году появятся CG-2 и CG-3, а затем еще шесть суперкомпьютеров по всему миру, что позволит увеличить общую вычислительную мощность до умопомрачительных 36 ExaFLOPs.

Благодаря демократизации ИИ и ускорению сроков обучения проект Condor Galaxy хочет перевернуть представление об ИИ. Эндрю Фельдман, генеральный директор Cerebras Systems, заявил благодаря их проекту обучение генеративной модели ИИ займет минуты, а не месяцы.