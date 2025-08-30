Скандал 80-х с «холодным синтезом» поможет создать лучшие термоядерные реакторы

Теперь палладий снова используется, но в новом подходе. Основная сложность термоядерного синтеза — добиться высокой концентрации изотопа водорода дейтерия. Команда UBC создала цель из палладия и с одной стороны нагружала её дейтерием с помощью плазменного реактора Thunderbird, а с другой — добавляла ещё больше дейтерия через электролитическую ячейку.

Главное достижение — это использование всего 1 вольта электричества, чтобы достичь концентрации дейтерия, которая обычно требует давления в 800 атмосфер. Перегрузка атомов дейтерия увеличивает вероятность их слияния примерно на 15%. Энергетической отдачи пока нет, но метод открывает новые пути к практическому термоядерному синтезу.