Скандал продолжается: россияне пожаловались на Wildberries в Роспотребнадзор

Копия жалобы, направленной главе Роспотребнадзора, есть у «Газеты.Ru». Сообщается, что Wildberries составляет рейтинг покупателей в зависимости от суммы заказа и процента выкупленного товара. Если клиенты не соответствуют нормативам интернет-магазина, то с них взимают комиссию при возврате товара — 100 рублей. КонФОП назвала это дискриминацией.

При этом по закону покупатель имеет право в течение семи дней отказаться от товара, и продавец обязан возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем «за исключением расходов продавца на доставку возвращенного товара».

«Мы считаем, что схема, используемая Wildberries, когда удержание суммы доставки происходит не со всего заказа, приобретённого в одном месте, а с каждой единицы заказа, не соответствует нормам закона», — заявили в КонФОП. Кроме того, правозащитники обратили внимание на то, что сведения об условиях возврата «спрятаны» от потребителя.