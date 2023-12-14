Скандал сотрясает GM: увольнения на фоне расследования безопасности роботакси

Скандал сотрясает GM: увольнения на фоне расследования безопасности роботаксиУ материнской компании Cadillac проблемы
Компания Cruise от General Motors, работающая в области технологий автономного вождения, погрузилась в хаос: девять топ-менеджеров, включая главного операционного директора Гила Уэста, ожидают увольнения на фоне расследования безопасности.
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Этот шаг последовал за недавним инцидентом в Сан-Франциско, когда автомобиль Cruise сбил и протащил пешехода. В результате этого инцидента генеральный директор Кайл Вогт и соучредитель Дэн Кан покинули свои посты, а компания Cruise готовится к предстоящим увольнениям.
В служебной записке компании подчеркивается приверженность прозрачности, безопасности и подотчетности, а также говорится о необходимости нового руководства для восстановления доверия. В частности, были уволены главный специалист по правовым вопросам и политике Джефф Блейх и старший вице-президент по связям с правительством Дэвид Эстрада.
Проблемы Cruise ставят под угрозу всю индустрию автономных транспортных средств, зависящую от доверия общественности и сотрудничества с регулирующими органами. Неудачи Cruise и продолжающееся расследование под руководством Куинна Эммануэля, как ожидается, будут бросать тень до января.