Скандал сотрясает GM: увольнения на фоне расследования безопасности роботакси

Этот шаг последовал за недавним инцидентом в Сан-Франциско, когда автомобиль Cruise сбил и протащил пешехода. В результате этого инцидента генеральный директор Кайл Вогт и соучредитель Дэн Кан покинули свои посты, а компания Cruise готовится к предстоящим увольнениям.

В служебной записке компании подчеркивается приверженность прозрачности, безопасности и подотчетности, а также говорится о необходимости нового руководства для восстановления доверия. В частности, были уволены главный специалист по правовым вопросам и политике Джефф Блейх и старший вице-президент по связям с правительством Дэвид Эстрада.

Проблемы Cruise ставят под угрозу всю индустрию автономных транспортных средств, зависящую от доверия общественности и сотрудничества с регулирующими органами. Неудачи Cruise и продолжающееся расследование под руководством Куинна Эммануэля, как ожидается, будут бросать тень до января.