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Наука и технологии
Опубликовано 01 февраля 2024, 20:27
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Скандальная криптобиржа FTX решила вернуть деньги клиентам

И отказалась от планов по перезапуску
Прекратившая свое существование криптовалютная биржа FTX объявила о ликвидации всех активов и возврате средств клиентам, отказавшись от планов по перезапуску платформы. Это решение было принято после нескольких месяцев безуспешных переговоров с потенциальными претендентами и инвесторами, которые не были готовы выделить достаточный капитал для восстановления компании.

На слушаниях в суде по делам о банкротстве адвокат FTX Энди Дитдерих назвал биржу «безответственной фикцией», созданной осужденным преступником Сэмом Бэнкманом-Фридом. Он объяснил неудачу компании отсутствием у Банкмана-Фрида финансовой инфраструктуры и опыта работы.

FTX вернула более 7 миллиардов долларов в виде активов для выплаты клиентам, а также достигла соглашения с государственными регуляторами о том, чтобы дождаться полной выплаты клиентам, прежде чем подавать иски. Клиенты получат выплаты на основе цен на криптовалюту в ноябре 2022 года.

Источник:The Guardian
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
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#биткоин
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#криптовалюта