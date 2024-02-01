Скандальная криптобиржа FTX решила вернуть деньги клиентам

На слушаниях в суде по делам о банкротстве адвокат FTX Энди Дитдерих назвал биржу «безответственной фикцией», созданной осужденным преступником Сэмом Бэнкманом-Фридом. Он объяснил неудачу компании отсутствием у Банкмана-Фрида финансовой инфраструктуры и опыта работы.

FTX вернула более 7 миллиардов долларов в виде активов для выплаты клиентам, а также достигла соглашения с государственными регуляторами о том, чтобы дождаться полной выплаты клиентам, прежде чем подавать иски. Клиенты получат выплаты на основе цен на криптовалюту в ноябре 2022 года.