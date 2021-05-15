Скандально известный производитель смартфонов LeEco объявил о своём возвращении

В 2017 году шанхайский суд арестовал имущество основателя LeEco из-за того, что компания не выплатила проценты по банковским кредитам на развитие бизнеса. В том же году LeEco закрыла свой единственный магазин в России. Расходы на аренду оказались слишком высокими. В итоге компания покинула почти все рынки.

Теперь LeEco рекламирует грядущее мероприятие лозунгом I’m back. Ивент позиционируется как экологическая конференция LeTV. Есть предположение, что мероприятие будет посвящено VR-продуктам или мультимедиа. Таким образом компания может вернуться к своим истокам — она начинала как сервис потоковой трансляции видео.