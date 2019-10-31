Сканер отпечатков пальцев на смартфоне взломали всего за 20 минут

Один из исследователей просто просканировал отпечатки пальцев, оставленные на стакане с помощью приложения на смартфоне. После этого он за 20 минут создал физическую копию отпечатков, которая способна обмануть сканер на устройстве.

Эксперты сообщают, что всё необходимое для атаки аппаратное обеспечение стоит около $140.

По словам исследователей, они стали первыми, кому удалось взломать ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Но журналисты напоминают, что ранее в этом месяце дактилоскопический сканер в Samsung Galaxy S10 удалось обмануть при помощи дешёвой защитной плёнки.