Сканеры отпечатков пальцев на большинстве устройств взломали с помощью плёнки и клея

Наука и технологии
Сегодня в 15:51
1 мин.
Сканеры отпечатков пальцев на большинстве устройств взломали с помощью плёнки и клеяИ это очень просто
В кино иногда показывают, как герои отрезают кому-то руку, чтобы пройти через сканер отпечатков пальцев. Исследователи из Kraken Security Labs показали, что обойти эту систему можно намного проще — достаточно плёнки и клея.
Исследователи рассказали, что сканер отпечатков пальцев можно «взломать», используя изображение отпечатка пальца. Для этого надо создать негатив в Photoshop, распечатать получившееся изображение на плёнке, а затем нанести немного столярного клея поверх. После того, как он застынет, получится слепок отпечатка пальца. Его можно прикладывать к сканеру, и всё будет отлично срабатывать. Процесс показан на видео ниже:
Исследователи сообщили, что смогли провести эту атаку на большинстве устройств. Если бы это был настоящий взлом, то специалисты получили бы доступ к огромному количеству конфиденциальной информации». В среднем эксперты достигли успеха в 80% случаев.
Источник: PCMag