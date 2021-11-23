Сканеры отпечатков пальцев на большинстве устройств взломали с помощью плёнки и клея

Исследователи рассказали, что сканер отпечатков пальцев можно «взломать», используя изображение отпечатка пальца. Для этого надо создать негатив в Photoshop, распечатать получившееся изображение на плёнке, а затем нанести немного столярного клея поверх. После того, как он застынет, получится слепок отпечатка пальца. Его можно прикладывать к сканеру, и всё будет отлично срабатывать. Процесс показан на видео ниже: