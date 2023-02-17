Скелет вывалился из шкафа: Google платит Apple часть выручки от Chrome

Сообщается, что Google делится с Apple заработком в обмен на то, что её поиск стоит по умолчанию в Safari, а также на другие коммерческие преимущества. Всего, по информации журналистов, поисковый гигант отдаёт «яблочной» компании около 15 миллиардов долларов.

Пишут, что о соглашении о разделе доходов в деталях известно лишь небольшому числу людей. Управления по конкуренции и рынкам Великобритании считает, что платежи предназначены для того, чтобы помешать Apple конкурировать с Google с помощью собственной поисковой системы.